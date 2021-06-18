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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası sessiz geçen haftayı yatay seyirle kapıyor

Kanada ve ABD’den gerçekleştirildiği bu haftanın başında duyulan deep sea bağlantılarının ardından Türkiye'de sessizlik gözlendi.

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