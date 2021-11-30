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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası net bir işaret bekliyor

Türkiye ithal hurda piyasasında bazı söylentiler duyulsa da, 30 Kasım itibarıyla konuşulan deep sea hurda bağlantılarının hiçbiri teyit edilmiş değil.

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