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Türkiye ithal hurda piyasası haftaya sessiz başladı

30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini takiben Türkiye ithal hurda piyasası bu haftaya sessiz bir başlangıç yaptı.

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