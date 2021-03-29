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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası haftaya iki bağlantıyla başladı

Cuma günü geç saatlerde duyulan Avrupa çıkışlı bağlantıların ardından Türkiye’ye aynı gün iki satış daha yapıldığı öğrenildi.

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