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Türkiye ithal hurda piyasası fiyatlar düzeltme sinyali veriyor

Bu hafta itibarıyla Türkiye ithal hurda piyasası fiyatlarda hafif bir düşüş sinyali verdi.

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