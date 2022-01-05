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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası dengede, fiyat sorguları başladı

Yeni yılın ilk haftasında Türkiye ithal hurda piyasasında sessiz bir denge gözlendi. Türk üreticiler Şubat sevkiyatlı fiyat ...

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