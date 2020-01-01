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Türkiye gemi hurdası piyasasında sert yükseliş

Bugün İzmir bölgesindeki Türk üreticiler gemi hurdası alım fiyatlarını 5-20$/mt gibi sert bir oranda artırdı.

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