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Türkiye gemi hurdası piyasasında hafif düşüş gözlendi

Hafta başından bugüne 25-35$/mt düşüş kaydeden Türkiye gemi hurdası piyasası bugün yeniden alıcıya bağlı olarak hafifçe gevşedi.

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