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< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatlar sabit ancak hurda akışı yavaşladı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye’de gemi hurdası fiyatları değişmeyerek 450-480$/mt aralığında yer almaya devam etti.

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