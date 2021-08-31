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Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatlar farklı seyirler izledi

23 Ağustos tarihinden bu yana, Türk çelik üreticilerinin gemi hurdası alış ...

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