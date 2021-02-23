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< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatlar biraz daha yükseldi

17 Şubat Çarşamba gününe kıyasla İzmir bölgesindeki Türk üreticilerin çoğu gemi hurdası alım fiyatlarını 5-10$/mt artırdı.

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