﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatlar aralığın alt sınırından düşüş gösterdi

2 Eylül tarihinden bu yana, bir Türk üretici gemi hurdası alış fiyatını 10$/mt düşürürken, diğer üreticiler fiyatlarını sabit ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.