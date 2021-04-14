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Türkiye gemi hurdası piyasası yatay seyrediyor

Türkiye gemi hurdası piyasası 5 Nisan Pazartesi gününden bu yana yatay seyrediyor.

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