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< Hurda ve Hammadde

Türkiye gemi hurdası piyasası haftaya yatay fiyat seyriyle başladı

15-26 Temmuz tarihleri arasındaki uzun tatilde Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatlar çoğunlukla yatay bir seyir izledi.

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