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Türkiye gemi hurdası piyasası biraz daha yükseldi

SteelOrbis’in öngördüğü üzere Türkiye gemi hurdası piyasasında fiyatlar yükselişini sürdürdü.

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