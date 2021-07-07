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< Hurda ve Hammadde

Türkiye Finlandiya çıkışlı hurdayı 500$/mt CFR’dan aldı

Türkiye’de deep sea hurda fiyatları, dün piyasaya açıklanan Finlandiya çıkışlı hurda bağlantısıyla birlikte artış gösterdi.

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