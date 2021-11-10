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< Hurda ve Hammadde

Türkiye deep sea hurda piyasasında fiyatlar gücünü korudu

Türkiye ithal hurda piyasasında yapılan birkaç deep sea hurda bağlantısının ardından, HMS I/II 80:20 hurda fiyatı yatay hareket kaydetti.

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