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Türkiye Belçika’dan bir hurda alımı daha yaptı, fiyat sabit

Türkiye’ye verilen Avrupa çıkışlı hurda fiyatları bugün açıklanan yeni bağlantıyla ...

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