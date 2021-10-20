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< Hurda ve Hammadde

Türkiye Baltık çıkışlı hurdayı 502$/mt CFR’dan aldı, psikolojik eşik aşıldı

Türkiye’nin Baltık çıkışlı bir kargo bağlantısı yapmasıyla 500$/mt olan psikolojik eşik bir kez daha aşıldı. SteelOrbis’in ...

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