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< Hurda ve Hammadde

Türkiye Baltık çıkışlı hurda bağlantısını 495$/mt CFR’dan yaptı, fiyatların hafifçe düştüğü görüldü

Yapılan son bağlantıda, Baltık çıkışlı birinci kalite hurda fiyatlarının hafifçe düştüğü gözlendi.

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