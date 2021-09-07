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< Hurda ve Hammadde

Türkiye, Avrupa ve ABD’den daha düşük fiyatlı hurda alımları yaptı

Bugün Türkiye ithal hurda piyasasında birkaç deep sea bağlantısı açıklandı ve fiyatlar bazı bağlantılarda daha düşük seviyelerde ...

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