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< Hurda ve Hammadde

Türkiye 500$/mt CFR’dan Finlandiya çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda alımı yaptı

Türkiye’nin deep sea hurda alımını sürdürmesiyle, fiyatlar HMS I/II 80:20 hurda için 491-500$/mt CFR aralığında yer almaya devam ediyor.

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