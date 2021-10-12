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< Hurda ve Hammadde

Türkiye 470$/mt CFR seviyesinden İsveç çıkışlı hurda aldı

Türkiye’de deep sea çıkışlı hurda fiyatlarının aralıksız ve hızlı yükselişi, bugün duyulan bir Baltık çıkışlı hurda ...

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