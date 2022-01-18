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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticilerin yerel hurda alımında izledikleri strateji halen birbirinden farklı

SteelOrbis’in 13 Ocak tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticiler birbirinden farklı fiyat politikaları izlemeyi ...

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