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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda fiyatlarını artırdı

SteelOrbis’in 29 Nisan tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını artırdı.

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