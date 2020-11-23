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Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını yukarı çekti

Bugün çoğu Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını 17 Kasım tarihindeki seviyelerinden 40-160 TL/mt veya 5-21$/mt yukarı çekti.

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