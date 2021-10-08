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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını kura bağlı olarak güncelledi

Çoğu çelik üreticisi yerel hurda alım fiyatlarını 5 Ekim tarihinde kaydedilen seviyelere kıyasla 85-170 TL/mt ($7-16/mt) artırdı.

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