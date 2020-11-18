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Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Türk lirasının ABD doları karşısındaki sert değer kaybının ardından Türk üreticilerin büyük bir kısmının yerel hurda alım ...

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