﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını 50-1.150 TL/mt artırdı

Türk üreticilerin yerel hurda alım fiyatları 50-1.150 TL/mt veya 10-153$/mt yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.