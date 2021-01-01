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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarındaki son artışları geri çekti

SteelOrbis’in 21 Aralık tarihinde yayınladığı raporundan bu yana hükümetin açıkladığı son para politikası Türk lirasının ...

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