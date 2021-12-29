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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarında birbirinden farklı stratejiler izliyor

SteelOrbis’in 24 Aralık tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticiler yerel hurda alımları açısından birbirinden ...

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