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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler TL bazında yerel hurda alım fiyatlarını artırdı, dolar bazında düşüş kaydedildi

SteelOrbis’in 17 Kasım günü yayınladığı raporundan bu yana Türkiye Merkez Bankası’nın faiz oranlarını yeniden düşürmesiyle ...

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