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Türk üreticiler gemi hurdası alım fiyatlarını üst sınırdan 20$/mt artırdı

İzmir’de faaliyet gösteren üreticilerin bir kısmı bugün gemi hurdası fiyatlarını 20$/mt artırdı.

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