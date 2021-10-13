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< Hurda ve Hammadde

Türk üreticiler değer kaybeden TL karşısında yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Bugün az sayıda üreticinin yerel hurda alım fiyatlarını yukarı çektiği gözlendi. Türk lirasının dolar karşısında tarihin ...

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