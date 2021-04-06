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Türk entegre üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını artırdı

Türkiye’nin üç entegre çelik üreticisi Erdemir, Kardemir ve İsdemir yerel hurda fiyatlarını artırdı.

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