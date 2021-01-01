﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel’in hurda alım fiyatlarındaki düşüş hızlandı, iç pazar ihracat pazarlarından güçlü

Geleceğe yönelik aşağı yönlü fiyat beklentilerinin güçlenmesiyle, Japonya’nın başlıca elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo ...

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.