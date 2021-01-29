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Tokyo Steel yerel hurda alış fiyatlarını Utsunomiya hariç tüm tesislerinde düşürdü

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel bugün haftanın beşinci yerel hurda alış fiyatını açıkladı.

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