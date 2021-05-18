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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alış fiyatlarını 9-14$/mt daha yükseltti

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel, talep yükselişte olduğu için yerel hurda alış fiyatlarını ...

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