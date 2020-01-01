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Tokyo Steel yerel hurda alış fiyatlarını 5$/mt daha artırdı, Japonya’nın ihracat fiyatları yükseldi

Tokyo Steel, tüm çelik tesislerinde yerel hurda alış fiyatlarını 500 JPY/mt (5$/mt) daha yükseltti.

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