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Tokyo Steel yerel hurda alış fiyatlarını 19$/mt artırdı, Japonya’nın hurda ihracat fiyatları artmaya devam ediyor

Japonya’nın önde gelen çelik üreticisi Tokyo Steel, iki güç günde bir yerel hurda alış fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

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