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Tokyo Steel yerel hurda alış fiyatlarını 14$/mt daha artırdı

Japonya’nın en büyük elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, yerel hurda alış fiyatlarını tekrar yükseltti.

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