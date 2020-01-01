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Tokyo Steel, Utsunomiya tesisinde yerel hurda alış fiyatlarını 57$/mt artırdı

Bugün, Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Utsunomiya tesisi için yerel hurda alış fiyatlarını artırdı.

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