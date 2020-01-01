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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel, Utsunomiya tesisinde yerel hurda alış fiyatlarını 19$/mt artırdı

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, beş tesisinde hurda alış fiyatlarında yeni artışlar açıkladı.

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