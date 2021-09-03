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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Utsunomiya tesisinde hurda alım fiyatlarını düşürdü

Son zamanlarda, küresel hammadde piyasasına hakim olan olumsuz beklentiler, Tokyo Steel’in hurda alım fiyatlarını etkilemeye devam etti.

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