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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Utsunomiya tesisinde hurda alım fiyatlarını bu hafta da düşürdü

Tokyo Steel, Utsunomiya tesisinde, hurda alım fiyatlarını 500 JPY/mt (4,5$/mt) daha düşürme kararı aldığını duyurdu.

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