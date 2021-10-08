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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Utsunomiya tesisinde hurda alım fiyatlarını 18$/mt artırdı

Tokyo Steel, hurda alım fiyatlarını, yalnızca Utsunomiya tesisinde geçerli olmak üzere bu hafta ikinci kez artırdığını duyurdu.

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