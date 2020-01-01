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Tokyo Steel Utsunomiya tesisi için hurda alış fiyatlarını yaklaşık 5$/mt düşürdü

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı üreticisi Tokyo Steel, Kanto bölgesinde  yer alan Utsunomiya tesisi için ...

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