﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Utsunomiya tesisi için hurda alım fiyatlarını artırdı, Japonya çıkışlı fiyatlar yükseldi

Japonya’da güçlü hurda talebi devam etti ve bu da Tokyo Steel’in alım fiyatlarını yine artırmasına yol açtı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.