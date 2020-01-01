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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel Utsunomiya tesisi için hurda alım fiyatını günlük 29$/mt daha düşürdü

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel alım fiyatlarını düşürmeye devam ediyor.

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