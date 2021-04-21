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< Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel üç tesiste hurda alım fiyatlarını artırdı

Tokyo Steel, 3 tesisi için yerel hurda alış fiyatlarını artırdı. Üretici, alış fiyatlarını 500-1.000 JPY (5-9$/mt) artırdı.

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